Глава МИД КР и помощник генсека ООН обсудили актуальные вопросы сотрудничества

23 августа 2017, 19:55 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН, Заместителем Администратора ПРООН, Руководителем Регионального Бюро ПРООН по странам Европы и Центральной Азии Джихан Султаноглу, которая прибыла в Кыргызстан с визитом и для участия в работе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстана с ПРООН, включая итоги недавнего визита Генерального секретаря ООН А.Гутерриша в Кыргызстан.

Также представителю ПРООН представлена информация о текущем политическом, экономическом и социальном положении страны, а также о проводимых преобразованиях в этих сферах, включая по реализации национального высокотехнологичного проекта "Таза Коом".

На встрече также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам касающихся проводимой работы в рамках реализации Целей устойчивого развития и перспективные направления сотрудничества Кыргызстана с ПРООН.