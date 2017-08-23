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Глава МИД КР и помощник генсека ООН обсудили актуальные вопросы сотрудничества

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444245-ru.html

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23 августа 2017, 19:55       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН, Заместителем Администратора ПРООН, Руководителем Регионального Бюро ПРООН по странам Европы и Центральной Азии Джихан Султаноглу, которая прибыла в Кыргызстан с визитом и для участия в работе Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем.
Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Кыргызстана с ПРООН, включая итоги недавнего визита Генерального секретаря ООН А.Гутерриша в Кыргызстан.
Также представителю ПРООН представлена информация о текущем политическом, экономическом и социальном положении страны, а также о проводимых преобразованиях в этих сферах, включая по реализации национального высокотехнологичного проекта "Таза Коом".
На встрече также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам касающихся проводимой работы в рамках реализации Целей устойчивого развития и перспективные направления сотрудничества Кыргызстана с ПРООН.

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