Эркин Баев назначен начальником Главного штаба МВД

23 августа 2017, 19:50 Комментарии

Начальником Главного штаба Министерства внутренних дел Кыргызстана назначен Эркин Баев. Об этом 23 августа сообщили в МВД.

Баев Эркин Кочкорович - полковник милиции. Родился 26 мая 1967 года. Окончил КНУ им.Ж.Баласагына. Служил в рядах Советской Армии.

В 1989 году начал службу в органах внутренних дел в должности милиционера. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ГУОБ МВД КР; начальник ГУПМ МВД КР.

За время службы в ОВД Кыргызстана награжден ведомственными медалями и государственной наградой.