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Эркин Баев назначен начальником Главного штаба МВД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444244-ru.html

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Назначен новый глава патрульной милиции Кыргызстана

23 августа 2017, 19:50       Комментарии

Начальником Главного штаба Министерства внутренних дел Кыргызстана назначен Эркин Баев. Об этом 23 августа сообщили в МВД.
Баев Эркин Кочкорович - полковник милиции. Родился 26 мая 1967 года. Окончил КНУ им.Ж.Баласагына. Служил в рядах Советской Армии.
В 1989 году начал службу в органах внутренних дел в должности милиционера. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ГУОБ МВД КР; начальник ГУПМ МВД КР.
За время службы в ОВД Кыргызстана награжден ведомственными медалями и государственной наградой.

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