ДТП на Горького: Автомобиль не вписался в поворот и врезался боком в дерево

23 августа 2017, 19:52 Комментарии

Сегодня, 23 августа примерно, в 15:10 в районе пересечения улиц Шабдан-Батыра и Горького произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы.

По их словам, автомобиль не въехал в поворот. Не сумев рассчитать траекторию, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт вылетел на обочину. Авто проехало еще несколько метров и остановилось после столкновения с деревом.

По предварительной информации, пострадавших нет. В УПМ Бишкека по данному факту отметили, что комментарии будут даны позднее.