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ДТП на Горького: Автомобиль не вписался в поворот и врезался боком в дерево

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365225_dt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444243-ru.html

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Автомобиль KIA Rio упал в БЧК, водитель и пассажир сумели спастись

23 августа 2017, 19:52       Комментарии

Сегодня, 23 августа примерно, в 15:10 в районе пересечения улиц Шабдан-Батыра и Горького произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы.
По их словам, автомобиль не въехал в поворот. Не сумев рассчитать траекторию, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт вылетел на обочину. Авто проехало еще несколько метров и остановилось после столкновения с деревом.
По предварительной информации, пострадавших нет. В УПМ Бишкека по данному факту отметили, что комментарии будут даны позднее.

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