Саммит по барсу поможет развитию горных сел Кыргызстана — эколог

23 августа 2017, 19:35 Комментарии

Пресс-конференция, приуроченная к открытию Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По словам Костуба, снежный барс, как и экосистема, в которой он обитает, находится под угрозой исчезновения по причине освоения людьми диких местностей высокогорья.

"Цель форума - развитие жизни в горных селах, защита людей, их земель, пастбищ, мест, где они проживают. Приедут инвесторы, готовые выделить на это деньги, потому что экономическая стабильность местного населения обеспечит безопасность снежного барса", - сказал эколог.

В саммите примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного.

Снежный барс (ирбис) - один из символов республики. Охота на хищника строго запрещена, он занесен в Международную красную книгу и Красную книгу Кыргызстана, а также охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>

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