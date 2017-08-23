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Саммит по барсу поможет развитию горных сел Кыргызстана — эколог

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444241-ru.html

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Ее звали Ырыскан — факты об экс-президенте Кыргызстана

23 августа 2017, 19:35       Комментарии

Пресс-конференция, приуроченная к открытию Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем, проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По словам Костуба, снежный барс, как и экосистема, в которой он обитает, находится под угрозой исчезновения по причине освоения людьми диких местностей высокогорья.
"Цель форума - развитие жизни в горных селах, защита людей, их земель, пастбищ, мест, где они проживают. Приедут инвесторы, готовые выделить на это деньги, потому что экономическая стабильность местного населения обеспечит безопасность снежного барса", - сказал эколог.
В саммите примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного.
Снежный барс (ирбис) - один из символов республики. Охота на хищника строго запрещена, он занесен в Международную красную книгу и Красную книгу Кыргызстана, а также охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>
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