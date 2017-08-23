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В правительстве КР обсудили, куда направляются $100 млн кредита, выданного Турцией

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-prav...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444240-ru.html

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Абулгазиев: Работа правительства не должна прерываться

23 августа 2017, 19:15       Комментарии

Из-за ограниченных финансовых средств, необходимо уточнить список объектов нуждающихся в ремонте. Об этом 23-августа, сказал исполняющий обязанности премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев в ходе заседания Комиссии по координации и исполнению Плана мероприятий по кредиту Турции, сообщает пресс-служба кабмина.
"В перспективе следует ожидать роста давления на государственный бюджет по обслуживанию внешних обязательств. В этой связи необходимо максимально обратить внимание на эффективное использование внутренних и привлеченных внешних ресурсов", — сказал Абулгазиев.
Напомним, с 2012 года по июль 2017 года правительством Турции перечислено $97,0 млн из $100,0 млн в рамках Соглашения, подписанного 28 июля 2012 года. На сегодняшний день из 9 проектов, завершены финансирования 8 проектов и 1 проект по закупу техники для МЧС в сумме 65,1 млн сомов находится на стадии реализации.
По этому проекту заместитель министра чрезвычайных ситуаций Давлетбек Алимбеков представил информацию о ходе работ по закупке спецтехники.
Кроме этого рассмотрен вопрос строительства социальных объектов по республике, в том числе строительства школ в счет выделенных Турцией финансовых средств.

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