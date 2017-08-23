ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата в президенты

23 августа 2017, 19:26 Комментарии

Центризберком 23 августа зарегистрировал лидера фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыта Торобаева кандидатом в президенты Кыргызстана.

Таким образом, он стал четвертым официальным кандидатом в президенты, ему вручили соответствующее удостоверение.

Напомним, 16 августа ЦИК зарегистрировал лидера фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбека Бабанова кандидатом в президенты.

Ранее Бабанов сдал в ЦИК более 100 тыс. подписей граждан в его поддержку, сдал тест на знание кыргызского языка и получил высокий балл.

регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года.