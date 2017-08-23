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ЦИК зарегистрировал еще одного кандидата в президенты

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/tsik-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444239-ru.html

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23 августа 2017, 19:26       Комментарии

Центризберком 23 августа зарегистрировал лидера фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыта Торобаева кандидатом в президенты Кыргызстана.
Таким образом, он стал четвертым официальным кандидатом в президенты, ему вручили соответствующее удостоверение.
Напомним, 16 августа ЦИК зарегистрировал лидера фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбека Бабанова кандидатом в президенты.
Ранее Бабанов сдал в ЦИК более 100 тыс. подписей граждан в его поддержку, сдал тест на знание кыргызского языка и получил высокий балл.
регистрация кандидатов в президенты продлится до 10 сентября. Выборы президента состоятся 15 октября 2017 года.

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