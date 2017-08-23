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В Оше дважды в неделю будут проводиться рейды по борьбе с незаконными стройобъектами

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444238-ru.html

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23 августа 2017, 19:03       Комментарии

ОШ, 23.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/ В городе Ош 23 августа во главе с вице-мэром Шакиром Зулимовым состоялось первое заседание комиссии мэрии города Ош по выявлению незаконных строительных объектов на территории города и в охранной зоне реки Ак-Буура.
Комиссия была образована согласно распоряжению мэра города Ош от 16 августа текущего года №374-б, в состав комиссии вошли представители мэрии города, руководители соответствующих муниципальных служб и государственных организаций, правоохранительных органов.
На первом заседании комиссии рассматривались вопросы о составлении плана мероприятий по выявлению и пресечению незаконных строительных объектов на территории города.
Вице-мэр Ш.Зулимов дал поручение руководителям всех служб проводить активную работу по выявлению и пресечению незаконных объектов на территории города согласно утвержденному графику, а также отметил, что необходимо особое внимание уделять защите от незаконных строительных объектов охраной зоне реки Ак-Буура, городских каналов "Яккалик", "Увам", "Ак-Буура – Араван", "Жойпас", "Муян", "Южный", "Кайырма" и других.
По итогам первого заседания принято решение о составлении еженедельного графика, согласно которому два раза в неделю комиссия будет проверять законность объектов в охранной зоне реки Ак-Буура, а также комиссии в ближайшие дни предстоит провести проверку объектов в дачном поселке "Алай-2" в территориальном совете №12 "Курманжан-Датка-2".
В случае выявления комиссией незаконных строительных объектов на территории города и в охранной зоне реки Ак-Бура и других каналов, комиссией будут составляться акт и приниматься меры согласно утвержденному законодательству.

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