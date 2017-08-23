23 августа 2017, 19:25 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. В ряде районов Бишкека и Токмока 3 дня не будет газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Как отмечается, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 25 августа в г. Токмок по улицам:Шамсинская №132,134; Дунларова №205-229(с 08:00 по 18:00 часов);

- с 28 по 29 августа в г Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Чокморова, Табышалиева, Боконбаева, Турусбекова.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.