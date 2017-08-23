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Ученикам школы им.Терешковой Оша вручили школьные принадлежности

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/uchenikam...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444235-ru.html

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Школьникам Оша вручили школьные принадлежности

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23 августа 2017, 19:29       Комментарии

ОШ, 23.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ученикам школы имени В.Терешковой города Ош в рамках благотворительного проекта "Первый звонок" вручили школьные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе казыята Ошской области.
Благотворительная помощь была детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция проведена общественным фондом "Личность".
В ходе мероприятия директор общественного фонда "Личность" Фахридин Нематов сообщил, что подобная акция пройдёт еще в 7 школах города Ош и Ошской области и школьные принадлежности будут вручены детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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