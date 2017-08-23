Эркин Баев назначен начальником Главного штаба МВД КР

23 августа 2017, 19:33 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. Новым начальником Главного штаба МВД КР назначен Эркин Баев, сообщает пресс-служба МВД КР.

Баев Эркин Кочкорович - полковник милиции. Родился 26 мая 1967 г. Окончил КНУ им.Ж.Баласагына. Служил в рядах Советской Армии.

В 1989 г. начал службу в органах внутренних дел в должности милиционера. Работал на различных руководящих должностях, в том числе: начальник ГУОБ МВД КР; начальник ГУПМ МВД КР.

За время службы в ОВД КР награжден ведомственными медалями и государственной наградой.

Напомним, что ранее Баев занимал должность начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР.