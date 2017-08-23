В горах снег — погода по Кыргызстану на 24 августа

23 августа 2017, 19:09 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В четверг, 24 августа, в республике местами кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночная температура составит 9-14 градусов тепла, днем будет +24...+29.

В Таласской области ночью +5...+10, днем от 23 до 28 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +28...+33.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +18...+23.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В Оше ночью 14-16 выше нуля, днем +28...+30.

В Бишкеке ночью +12...+14, днем прогнозируется 27-29 градусов.

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