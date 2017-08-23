Часть столичной улицы Шота Руставели закроют на реставрацию теплосетей

23 августа 2017, 18:41 Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставли будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

С 24 августа будет закрыто дорожное движение на улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Байтик Баатыра.

"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы завершатся 20 сентября. Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.