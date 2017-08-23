Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке скользко! Грузовик разлил масло на улицах — видео очевидцаВ Бишкеке скользко! Грузовик разлил масло на улицах — видео очевидцаРазъяснение относительно подачи компанией "Penwell" уведомления об арбитраже против КР по делу "МегаКом"Разъяснение относительно подачи компанией "Penwell" уведомления об арбитраже против КР по делу "МегаКом"

Часть столичной улицы Шота Руставели закроют на реставрацию теплосетей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chast-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444231-ru.html

Похожие новости

Из-за прокладки теплосетей участок ул.Шота Руставели будет закрыт для движения автотранспорта

Столичным стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм (фото)

Наконец-то! Для детей столичных жилмассивов построили школу и детский центр

Осенью 2017 года в двух столичных жилмассивах появятся детсад и школа

Часть улицы Кулатова в Бишкеке закроют на две недели

23 августа 2017, 18:41       Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставли будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
С 24 августа будет закрыто дорожное движение на улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Байтик Баатыра.
"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы завершатся 20 сентября. Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум