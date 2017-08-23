Бишкек готовятся к празднованию Дня независимости и Курман айта

23 августа 2017, 18:52 Комментарии

Сотрудники МП "Тазалык" готовятся к празднованию Дня независимости КР и Курман айта, сообщает пресс-служба мэрии.

"Устанавливаются ограждения, демонтаж и покраска которых почти завершена. Во время празднования Дня независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора. Мэрия столицы призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и доносить мусор до контейнерных точек", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября, пятница, объявлен выходным в связи с празднованием Курман айта. В результате кыргызстанцы будут отдыхать 4 дня – с 31 августа по 3 сентября. А учебный год у школьников Кыргызстана начнется 4 сентября, 1 сентября является праздничным днем, а не учебным, сообщает пресс-служба Минобразования.