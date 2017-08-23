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Бишкек готовятся к празднованию Дня независимости и Курман айта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444230-ru.html

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23 августа 2017, 18:52       Комментарии

Сотрудники МП "Тазалык" готовятся к празднованию Дня независимости КР и Курман айта, сообщает пресс-служба мэрии.
"Устанавливаются ограждения, демонтаж и покраска которых почти завершена. Во время празднования Дня независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора. Мэрия столицы призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу и доносить мусор до контейнерных точек", – говорится в сообщении.
Напомним, 1 сентября, пятница, объявлен выходным в связи с празднованием Курман айта. В результате кыргызстанцы будут отдыхать 4 дня – с 31 августа по 3 сентября. А учебный год у школьников Кыргызстана начнется 4 сентября, 1 сентября является праздничным днем, а не учебным, сообщает пресс-служба Минобразования.

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