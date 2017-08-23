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Помощник Генсека ООН примет участие в Форуме по снежному барсу в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/pomosh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444229-ru.html

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Президент А.Атамбаев принял помощника генсека ООН Джихан Султаноглу

23 августа 2017, 19:04       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 23 августа, принял помощника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), помощника администратора Программы развития ООН, директора Регионального бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу, сообщает пресс-служба президента.
На встречи обсуждены вопросы сотрудничества страны с системой ООН и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в контексте реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года, созвучной с глобальными Целями устойчивого развития, и программы цифровой трансформации "Таза Коом". Также обсуждены итоги состоявшегося визита Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Кыргызстан.
"Джихан Султаноглу отметила, что ПРООН будет оказывать содействие проведению Форума по сохранению снежного барса, и подчеркнула, что Кыргызстан, который уже во второй раз инициирует проведение данного мероприятия, вносит ощутимый вклад не только в дело сохранения снежного барса, но и смягчение последствий изменения климата в мире. Она отметила, что за годы президентства Алмазбека Атамбаева заметен прогресс в социально-экономическом развитии Кыргызстана, укреплении демократии, проведении честных выборов, верховенства права, борьбы с коррупцией и миростроительстве", – говорится в сообщении.

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