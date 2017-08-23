Помощник Генсека ООН примет участие в Форуме по снежному барсу в Бишкеке

23 августа 2017, 19:04 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 23 августа, принял помощника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), помощника администратора Программы развития ООН, директора Регионального бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу, сообщает пресс-служба президента.

На встречи обсуждены вопросы сотрудничества страны с системой ООН и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в контексте реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года, созвучной с глобальными Целями устойчивого развития, и программы цифровой трансформации "Таза Коом". Также обсуждены итоги состоявшегося визита Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Кыргызстан.

"Джихан Султаноглу отметила, что ПРООН будет оказывать содействие проведению Форума по сохранению снежного барса, и подчеркнула, что Кыргызстан, который уже во второй раз инициирует проведение данного мероприятия, вносит ощутимый вклад не только в дело сохранения снежного барса, но и смягчение последствий изменения климата в мире. Она отметила, что за годы президентства Алмазбека Атамбаева заметен прогресс в социально-экономическом развитии Кыргызстана, укреплении демократии, проведении честных выборов, верховенства права, борьбы с коррупцией и миростроительстве", – говорится в сообщении.