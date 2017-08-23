Разъяснение относительно подачи компанией "Penwell" уведомления об арбитраже против КР по делу "МегаКом"

23 августа 2017, 18:37 Комментарии

БИШКЕК, 23 .08.17. /Кабар/. В связи с распространением публикаций в СМИ страны о подаче компанией "Penwell" уведомления об арбитраже против Кыргызстана, в связи с якобы имевшей место экспроприации инвестиций компании "Penwell" в телекоммуникационном операторе "МегаКом", Центр судебного представительства правительства Кыргызстана сообщает, что подтверждает факт подачи компанией "Penwell" уведомления об арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Как сообщает Центр судебного представительства правительства КР, в рамках обычной практики ввиду того, что спор с компанией "Penwell" находится в процессе арбитражного производства, Центр судебного представительства Правительства Кыргызской Республики воздержится от дальнейших комментариев по данному делу до завершения арбитражного производства.

Интересы Кыргызской Республики по вышеуказанному спору представляют Центр судебного представительства Правительства Кыргызской Республики и международная юридическая компания "King & Wood Mallesons", которые представляли интересы Кыргызской Республики в отношении уже завершенных процессов по искам, предъявленным иностранными инвесторами относительно якобы имевшей место экспроприации ОАО "АзияУниверсалБанк" и ЗАО "Манас Банк".

Все указанные иски завершались либо требованиями истцов их отзывом, либо отклонением исков арбитражем, либо отменой вынесенных в пользу инвесторов международных арбитражных решений. Кроме того, в отношении упомянутых исков в соответствии с решениями арбитража в пользу КР были взысканы юридические расходы, понесенные республикой.