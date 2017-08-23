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Абулгазиев: Из-за ограниченных средств, необходимо уточнить список объектов нуждающихся в ремонте

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/abulgazie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444227-ru.html

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23 августа 2017, 18:59       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. Из-за ограниченных финансовых средств, необходимо уточнить список объектов нуждающихся в ремонте. Об этом сегодня сказал исполняющий обязанности премьер-министра Мухамметкалый Абулгазиев в ходе заседания Комиссии по координации и исполнению Плана мероприятий по кредиту Турецкой Республики, сообщает пресс-служба правительства КР.
"В перспективе следует ожидать роста давления на государственный бюджет по обслуживанию внешних обязательств. В этой связи необходимо максимально обратить внимание на эффективное использование внутренних и привлеченных внешних ресурсов", — сказал Абулгазиев.
На заседании комиссии министр финансов КР Адылбек Касымалиев представил информацию о реализации проектов, финансируемых в рамках кредита Турецкой Республики.
Напомним, с 2012 года по июль 2017 года правительством Турции были перечислены 97,0 млн долларов США из 100 млн долларов США в рамках Соглашения о представлении правительством Турции правительству Кыргызстана финансовых средств в размере 100 млн долларов США, подписанного 28 июля 2012 года. На сегодняшний день из 9 проектов, завершены финансирования 8 проектов и 1 проект "Закупка техники для Министерства чрезвычайных ситуаций КР" в сумме 65,1 млн сомов находится на стадии реализации.
По этому проекту заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР ДавлетбекАлимбеков представил информацию о ходе работ по закупке спецтехники.
Кроме этого был рассмотрен вопрос строительства социальных объектов по республике, в том числе строительства школ в счет выделенных Турцией финансовых средств.
И.о. премьер-министра дал поручение соответствующим министерствам обратить внимание на качественное выполнение и завершение Плана мероприятий по кредиту Турецкой Республики.

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