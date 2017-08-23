День 23 Августа: Патрушев приехал сверить часы

23 августа 2017, 18:46 Комментарии

Сегодня руководитель Аппарата президента и кандидат в премьер-министры Сапар Исаков прокомментировал видеокомпромат. В объемном интервью он остановился на каждом пункте обвинения и детально опроверг каждый пункт.

Параллельно он высказал подозрения, кто может стоять за черным пиаром - один из кандидатов в президенты, который думает, что все решают деньги, и который также является политиком-бизнесменом. Фактически и теоретически под это определение подпадает любой из претендентов на должность президента. Но один из претендентов все же подходит под это определение больше, чем другие, если судить по бюджету предвыборной кампании.

Гипотетически можно представить ситуацию, когда Исаков становится премьер-министром, а кандидат в президенты становится президентом. При этом сценарии заложенный в Конституцию принцип сдержек и противовесов подвергнется самому серьезному испытанию.

В этом случае будет лучше избежать испытание новой Конституции на практике: или кандидат в президенты не становится президентом, или С.Исаков не становится премьер-министром. Политическая борьба, словом, накаляется...

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев находится в Кыргызстане. Чтобы понять акценты визита, нужно сравнить пресс-релизы пресс-службы президента Кыргызстана и Совета безопасности России.

Кыргызская сторона сделала акценты на вопросах в сфере военно-технического сотрудничества, а также ключевые аспекты взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Российская сторона сделала акцент на тематике сотрудничества в сфере обеспечения национальной и региональной безопасности, совместной борьбы с новыми вызовами и угрозами.

В пресс-релизах от Совета обороны Кыргызстана и пресс-службы президента также идет речь о безопасности, но она не в приоритете и безопасность только региональная и международная. Словосочетание "национальная безопасность" не присутствует.

Было бы странным, если бы Патрушев не обладал оперативной информацией о социально-политической ситуации в Кыргызстане за 7 недель до президентских выборов, не поинтересовался обстановкой из первых рук и не сделал вывод о возможных вариантах развития ситуации после 15 октября.