В Бишкеке скользко! Грузовик разлил масло на улицах — видео очевидца

23 августа 2017, 18:43 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. На нескольких улицах Бишкека по вине водителя грузового авто разлилось растительное масло, сообщил в социальных сетях пользователь Altynbek Bialiev.

"Этот водитель из-за своей невнимательности разлил масло на дороге от улицы Юнусалиева до Южной магистрали. Если вы столкнулись с машиной или совершили иное ДТП из-за плохой сцепки шин с поверхностью трассы и чувствуете маслянистую пленку на дороге, смело пишите заявление на владельца этого груза", - написал он.

Пользователь под ником Ольга Александровна опубликовала запись, на которой видно, что дорожное полотно в районе Орто-Сайского рынка действительно испачкано какой-то жидкостью, из-за чего колеса автомобилей скользят по поверхности.

В ГУВД Бишкека корреспонденту Sputnik Кыргызстан эту информацию подтвердили.

"Масло разлито на нескольких улицах. Грузовик отгонят на штрафстоянку, водителя оштрафуют. Скорее всего, автовладельца задержат, потому что из-за его оплошности в том районе произошло уже несколько аварий", - рассказал собеседник.

По фактам ДТП составляются административные протоколы.

В пресс-службе МП "Тазалык" сообщили, что сотрудники предприятия уже начали очищать дороги от масла.

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