Доллар США: 68.6606 (-0.0762) 
Евро: 80.8135 (+0.1096) 
Золото: 41.36 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

День 23 Августа: Патрушев приехал сверить часыДень 23 Августа: Патрушев приехал сверить часыЧасть столичной улицы Шота Руставели закроют на реставрацию теплосетейЧасть столичной улицы Шота Руставели закроют на реставрацию теплосетей

В Бишкеке скользко! Грузовик разлил масло на улицах — видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444225-ru.html

Похожие новости

В ряде районов Бишкека и Токмока 3 дня не будет газа

Помощник Генсека ООН примет участие в Форуме по снежному барсу в Бишкеке

Бишкек готовятся к празднованию Дня независимости и Курман айта

Часть столичной улицы Шота Руставели закроют на реставрацию теплосетей

Часть улицы Шота Руставли будет закрыта для движения автотранспорта до 20 сентября

23 августа 2017, 18:43       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. На нескольких улицах Бишкека по вине водителя грузового авто разлилось растительное масло, сообщил в социальных сетях пользователь Altynbek Bialiev.
"Этот водитель из-за своей невнимательности разлил масло на дороге от улицы Юнусалиева до Южной магистрали. Если вы столкнулись с машиной или совершили иное ДТП из-за плохой сцепки шин с поверхностью трассы и чувствуете маслянистую пленку на дороге, смело пишите заявление на владельца этого груза", - написал он.
Пользователь под ником Ольга Александровна опубликовала запись, на которой видно, что дорожное полотно в районе Орто-Сайского рынка действительно испачкано какой-то жидкостью, из-за чего колеса автомобилей скользят по поверхности.
В ГУВД Бишкека корреспонденту Sputnik Кыргызстан эту информацию подтвердили.
"Масло разлито на нескольких улицах. Грузовик отгонят на штрафстоянку, водителя оштрафуют. Скорее всего, автовладельца задержат, потому что из-за его оплошности в том районе произошло уже несколько аварий", - рассказал собеседник.
По фактам ДТП составляются административные протоколы.
В пресс-службе МП "Тазалык" сообщили, что сотрудники предприятия уже начали очищать дороги от масла.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум