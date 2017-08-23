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В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444224-ru.html

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23 августа 2017, 18:30       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 24 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 17:00:
— жилмассив "Токолдош" (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская, Кийизбаевой, Токолдош, переулок Токолдош), микрорайон "Улан", проспект Чуй, 130, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Береговая, Солимкамская, 50 лет Победы),  улицы Кулатова, Фатьянова, Горького, Валдайская, Репина, Брестская, Садыгалиева, Дэн Сяопина, Ахунбаева, Курчатова.
С 9:00 до 14:00:
– улицы Загорская, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, Фирсова.
С 9:00 до 18:00:
– улицы Элебаева, Медерова, Широкая, Новосельская, Керамическая.
С 13:00 до 17:00:
– переулки Карагайский, Хайдарканский, улицы Тоголок Молдо, Орозбекова, Московская, Токтогула, Кокчетавская, Манаса, Можайского, Щербакова, Тюлебердиева, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Ахунбаева, Алма-Атинская, Кок-Джар).
С 13:00 до 18:00:
– улицы Абдумомунова, Айтматова, Огонбаева, Фрунзе.
С 12:00 до 18:00:
– улицы Осмонкула, Сыдыкова, Ереванская, Курманджан датка, Набережная, Западная, Фрунзе, Кантемировская, Кишиневская, Саратовская, Пархоменко, переулок Таллинский, проспект Чуй.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
— села Берлик (улицы Токтогула, Новая), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Константиновка, Луговое, Ленинское (улицы Алма-Атинская), Таш-Дебе (улица Бегелдинова), Аламудун (улицы Фабричная, Чугуева, Логвиненко, Фабричный Тупик), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Мичурина, Жукова, Лесная, Правды, Спортивная, микрорайон №1), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Гавриловка (улицы Забайкальская, Восточная, Южная, Фрунзе, переулок Забайкальский);
С 9:00 до 20:00:
– село Беловодское (квадрат, ограниченный улицами Комсомольской, Железнодорожной, 50 лет Киргизии, Крупской).
С 8:30 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Школьная, Ананьева, Пограничная, Комсомольская).
С 8:00 до 17:00:
– села Кирова, Кюрпюльдек.

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