Выбор России – ставки на выборах в Кыргызстане сделаны

23 августа 2017, 18:04 Комментарии

Кого Россия поддержит на президентских выборах в Кыргызстане в 2017 году?

Я примерно раз в две недели публикую рейтинг кандидатов в президенты КР. Последний по времени рейтинг вызвал большой резонанс, но многие пользователи социальных сетей не совсем поняли, как я считаю шансы. Рейтинг каждого кандидата складывается из целой совокупности факторов.

По мере появления свободного времени будут отписывать механику подсчета. Итак, начнем разбор с такого параметра, как "поддержка Россией того или иного кандидата в президенты". Важен ли он?

Считается, что 760 тыс. кыргызстанцев трудятся в России, откуда перевели домой в прошлом году 2 млрд. долларов США. Так или иначе, большая часть наших бизнес-связей замыкается на российскую элиту, осталось еще влияние российских СМИ (хотя оно снизилось в разы за последние лет пять). И заинтересованность в стабильном Кыргызстане для России вполне очевидна.

Это объективно. Но дальше уже начинаются мифотворчество в социальных сетях, спекуляции и подмигивании политиков, из которых каждый второй как бы невзначай намекает, что он и есть тот единственный, на которого поставил Кремль.

Так как я уже несколько лет специализируюсь на исследованиях политической элиты России и Кыргызстана и их взаимосвязях, то выкажу свою точку зрения по этому вопросу глобально, ибо читать и комментировать все фантазии в СМИ и социальных сетях бессмысленно, они просто за гранью любой логики.

Как вообще Кремль делает выбор?

Первое. Если внимательно посмотреть на внешнюю политику Российской Федерации, то там четко преследуется закономерность: Россия, как минимум официально, всегда поддерживает действующую власть.

Для российской элиты и чиновничества - это важно, это часть их мировоззрения. Это сложилось исторически, и опирается на российское понимание власти, как строгой вертикали, где нижестоящие подчинены вышестоящим. Как говорилось в Библии, "нет власти, кроме как не от Бога!". Поэтому у того, за кем партия власти и авторитет действующего президента, есть как минимум некоторое преимущество перед другими.

Кыргызстан, кстати, аналогично относится к выборам в других странах. Мы не критикуем избрание того или иного президента. Вот США - другое дело, те открыто могут заявить, что их не устраивает кандидат. Но они супердержава, одержимая мыслью о своей избранности и миссии нести свет цивилизации всем остальным.

Второе. Принцип: "Сукин сын, но договороспособный сукин сын". Часто пишут: как может Россия (в народе прямо говорят - Путин) соглашаться на того или иного кандидата, если он плохой, жулик, вор, подонок, экстремист и т.д. Тут нужно понимать, что это доводы для обывателей.

На политическом уровне действует принцип "Договороспособен человек или нет". Вспомним Украину с ее воровитым, пьющим Януковичем, чей сын внаглую пилил госбюджет. Россия его поддержала. Его моральные качества никого не волновали. Главное, чтобы был внутриэлитный консенсус. Если 60% элиты считают, что имярек – это компромиссный кандидат, то Россия только за него. Потому что если в элите есть консенсус – то это значит, что республика сможет стабильно развиваться.

А если есть классный идеалистичный и даже пророссийский политик, который готов, по его словам, хоть завтра включить Кыргызстан в состав России, то зачем такой нужен, если его поддерживает 5% элиты и населения? Сделать ставку на него, чтобы потом получить еще одну расколотую Украину?

Можно много спорить, новсе понимают, что в отношении С.Жээнбекова политический консенсус сложился. Да, за него не все элиты, но ключевые кланы юга за него, и все больше северных. Но разве больше сторонников в политической элите за Бабанова или Т.Сариева? У Сариева даже нет своей парламентской партии (вынутый из нафталина "Ак-Шумкар" - это чучело партии). О.Бабанову явно не доверяет, к примеру, южная четверка (Мадумаров, Кельдибеков, Ташиев, Торобаев). Они ведь к нему не пошли на объединение, хотя это было усилило его позиции на юге. А почему не пошли? Не верят (у Ташиева был опыт).

Поэтому России выгоден консенсусный кандидат. И Алмазбек Атамбаев учитывая сложную внутри политическую ситуацию пошел на неожиданный шаг. Он поддержал южного кандидата от партии СДПК, а это 60% электората Юга, этим он показал, что единство страны дороже регионального деления на "Север и Юг". Это сильный поступок.

Третье. Выбирают тех, кому активная помощь не очень-то и нужна, кто в идеале способен победить сам. Есть такой миф: если "Россия поддерживает Сооронбая Жеенбекова, то почему не пиарит его по всем телеканалам? Значит, Россия готовит тут цветную революцию и в целом не поддерживает действующую власть". Встречный вопрос: оно ему надо? Кандидату?

Давайте взглянем на ситуацию трезво. Все помнят последние месяцы правления К.Бакиева. С тех пор многое изменилось. Можно за многое критиковать президента. Но стоит признать, что он политику свою вел честно. Вел диалог со всеми государствами на равных.

Кто отказал "Роснефти" зайти на рынок Кыргызстана? Кто разорвал договор с РусГидро? Тоже А. Атамбаев. И заметьте, после этого у него не испортились отношения с В.Путиным, о чем говорят различные встречи на самом высоко уровне и стабильная финансовая поддержкаот РФ Кыргызстану. А все потому, что он умеет держать слово. Позднего К. Бакиева, который кинул и Россию, и Казахстан, и Китай с определенного момента просто не принимали в РФ.

Россия высоко ценит тот политический путь, который прошла наша страна за последние 6 лет и понимает, что в стране есть элита, которая сама разберется кто будет в стране президентом.

В-четвертых. Решение должно быть политическим, и примут его на уровне главы государства. Якобы, бизнес-контакты дадут поддержу – это тоже миф. Деловые связи О.Бабанова и связи в госструктурах РФ Т.Сариева политическую поддержку Москвы им не гарантируют.

Вообще у каждого политика и бизнесмена в Кыргызстане есть какие-то деловые связи в России. Тут, пожалуй, из всех кандидатов самый слабый Б.Торобаев, который на этих выборах попытался, насколько я знаю, выйти на мифический "Кремль" через министерство сельского хозяйства РФ и ряд аграрных бизнесменов. Не самое, скажем так, сильное лобби.

Россия большая, это верно. Там есть корпорации, олигархи и чиновники, которые распоряжаются финансами большими, чем наш бюджет. И я больше чем уверен, что все ведущие кандидаты получили от кого-нибудь моральную поддержку – на словах. Но высшее руководство России никого не поддержит на этих выборах открыто, хотя свои выводы давно сделало.

У них каждый знает свое место. Олигархи – это про деньги, Путин и его администрация – это про политику. Кто из денежных мешков этого не понял, тот сильно пожалел и прозрел. При этом в РФ давно уже нет такого, чтобы во внешней политике "башни Кремля" играли друг против друга. Принимать в кабинетах чиновники из АП могут кого угодно. Почему не принять, не послушать? Из этого не следует ровно ничего. И совместной фотокарточкой с кем-то из даже заместителей главы администрации президента Путина никого не удивить. Просто это их ни к чему не обязывает.

Денис Бердаков, политолог