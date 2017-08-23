Помощник Генсека ООН: Кыргызстан вносит ощутимый вклад в дело по сохранению снежного барса

23 августа 2017, 18:15 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев принял помощника Генерального секретаря ООН, помощника Администратора Программы Развития ООН, директора Регионального Бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества страны с системой ООН и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в контексте реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года, созвучной с глобальными Целями устойчивого развития, и программы цифровой трансформации "Таза Коом".

Также были обсуждены итоги состоявшегося визита Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша в Кыргызстан.

Атамбаев поблагодарил Султаноглу за приезд в Кыргызстан для участия в форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, выразив надежду на то, что данный Форум будет способствовать делу сохранения биоразнообразия в странах ареала.

Султаноглу отметила, что ПРООН будет оказывать содействие проведению форума, и подчеркнула, что Кыргызстан, который уже во второй раз инициирует проведение данного мероприятия, вносит ощутимый вклад не только в дело сохранения снежного барса, но и смягчение последствий изменения климата в мире.

Также она отметила, что за годы президентства Атамбаева заметен прогресс в социально-экономическом развитии Кыргызстана, укреплении демократии, проведении честных выборов, верховенства права, борьбы с коррупцией и миростроительстве.

"Вы оставляете за собой хорошее наследие", - сказала Султаноглу.

Напомним, что с 24 по 25 августа в Кыргызстане пройдет Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем.