Часть улицы Шота Руставли будет закрыта для движения автотранспорта до 20 сентября

23 августа 2017, 18:31 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставли будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкек.

По данным Управления капитального строительства, с 24 августа будет закрыто дорожное движение на улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Байтик Баатыра.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик – ЗАО "Кайнар". Ремонтные работы завершатся 20 сентября текущего года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.