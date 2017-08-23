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Часть улицы Шота Руставли будет закрыта для движения автотранспорта до 20 сентября

Источник:
http://kabar.kg/news/chast-uli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444221-ru.html

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23 августа 2017, 18:31       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17. /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставли будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкек.
По данным Управления капитального строительства, с 24 августа будет закрыто дорожное движение на улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Байтик Баатыра.
Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик – ЗАО "Кайнар". Ремонтные работы завершатся 20 сентября текущего года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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