Президент А.Атамбаев принял помощника генсека ООН Джихан Султаноглу

23 августа 2017, 18:23 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 23 августа принял помощника генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), помощника Администратора ПРООН, директора Регионального Бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества страны с системой ООН и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в контексте реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года, созвучной с глобальными Целями устойчивого развития, и программы цифровой трансформации "Таза Коом". Также были обсуждены итоги состоявшегося визита генсекретаря ООН Антониу Гуттереша в Кыргызстан.

А.Атамбаев поблагодарил помощника Джихан Султаноглу за приезд в Кыргызстан для участия в Форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, выразив надежду на то, что данный Форум будет способствовать делу сохранения биоразнообразия в странах ареала.

Джихан Султаноглу отметила, что ПРООН будет оказывать содействие проведению Форума, и подчеркнула, что Кыргызстан, который уже во второй раз инициирует проведение данного мероприятия, вносит ощутимый вклад не только в дело сохранения снежного барса, но и смягчение последствий изменения климата в мире.

Также она отметила, что за годы президентства А.Атамбаева заметен прогресс в социально-экономическом развитии Кыргызстана, укреплении демократии, проведении честных выборов, верховенства права, борьбы с коррупцией и миростроительстве. "Вы оставляете за собой хорошее наследие", - сказала Д.Султаноглу.