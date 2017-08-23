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Президент А.Атамбаев принял помощника генсека ООН Джихан Султаноглу

 

Фотографии: akipress.kg

   

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444220-ru.html

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23 августа 2017, 18:23       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 23 августа принял помощника генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), помощника Администратора ПРООН, директора Регионального Бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества страны с системой ООН и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в контексте реализации долгосрочной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на период до 2040 года, созвучной с глобальными Целями устойчивого развития, и программы цифровой трансформации "Таза Коом". Также были обсуждены итоги состоявшегося визита генсекретаря ООН Антониу Гуттереша в Кыргызстан.
А.Атамбаев поблагодарил помощника Джихан Султаноглу за приезд в Кыргызстан для участия в Форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, выразив надежду на то, что данный Форум будет способствовать делу сохранения биоразнообразия в странах ареала.
Джихан Султаноглу отметила, что ПРООН будет оказывать содействие проведению Форума, и подчеркнула, что Кыргызстан, который уже во второй раз инициирует проведение данного мероприятия, вносит ощутимый вклад не только в дело сохранения снежного барса, но и смягчение последствий изменения климата в мире.
Также она отметила, что за годы президентства А.Атамбаева заметен прогресс в социально-экономическом развитии Кыргызстана, укреплении демократии, проведении честных выборов, верховенства права, борьбы с коррупцией и миростроительстве. "Вы оставляете за собой хорошее наследие", - сказала Д.Султаноглу.

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