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Претензии Penwell по MegaCom — интересы КР защитят международные юристы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444219-ru.html

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23 августа 2017, 18:14       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Центр судебного представительства при правительстве КР распространил разъяснение относительно подачи компанией Penwell уведомления об арбитражных разбирательствах против Кыргызстана по делу MegaCom.
Российская компания Penwell, по данным СМИ, до 2009 года владела 51 процентом акций ОсОО "БиМоКом", которые позже были переведены в ЗАО "Альфа Телеком". Недавно представители Penwell заявили об инвестиционном споре с Кыргызстаном и потребовали компенсацию в размере 200 миллионов долларов.
Центр отреагировал на эти публикации, подтвердив факт подачи компанией Penwell уведомления о разбирательстве в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
"Интересы Кыргызстана в вышеуказанном споре представляют Центр судебного представительства и международная юридическая компания King & Wood Mallesons, которые представляли интересы КР на уже завершенных процессах по искам, предъявленным иностранными инвесторами относительно якобы имевшей место экспроприации ОАО "АзияУниверсалБанк" и ЗАО "Манас Банк", - говорится в сообщении.
Центр напомнил, что все указанные процессы завершились либо отзывом исков, либо их отклонением, либо отменой решений, вынесенных в пользу инвесторов.
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