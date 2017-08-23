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В Бишкеке в ряде районов на 2 дня отключат от газа

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444218-ru.html

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В каких районах Бишкека и Чуйской области 24 августа отключат электричество

23 августа 2017, 17:57       Комментарии

В Бишкеке ряд районов на 2 дня отключат от газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
По данным ведомства, это связано с проведением ремонтных работ.
"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: 25 августа в городе Токмок по улицам: Шамсинская №132,134; Дунларова №205-229 (с 08:00 по 18:00); с 28 по 29 августа в г Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Чокморова, Табышалиева, Боконбаева, Турусбекова. Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям", – говорится в сообщении.

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