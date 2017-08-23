В Бишкеке в ряде районов на 2 дня отключат от газа

23 августа 2017, 17:57 Комментарии

В Бишкеке ряд районов на 2 дня отключат от газа, сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным ведомства, это связано с проведением ремонтных работ.

"Будет прекращена подача природного газа в следующих районах: 25 августа в городе Токмок по улицам: Шамсинская №132,134; Дунларова №205-229 (с 08:00 по 18:00); с 28 по 29 августа в г Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Чокморова, Табышалиева, Боконбаева, Турусбекова. Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям", – говорится в сообщении.