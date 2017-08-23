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Свадьба по поручению: в Таджикистане учитель истории женится благодаря президенту

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/svad-ba-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444217-ru.html

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23 августа 2017, 17:53       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. В Таджикистане сельский учитель истории женится благодаря президенту Эмомали Рахмону. Как пишет таджикская служба радио "Свобода", все началось с того, что 16 августа Рахмон во время своей рабочей поездки по Хатлонской области заехал в кишлак Зарган Бохтарского района.
По информации издания, во время встречи с активистами к микрофону подошел 23-летний учитель истории местной школы Саидшо Асроров. Он сказал, что рад увидеть воочию главу государства, поблагодарил его за старания в сфере образования и даже прочел поэтические строки в честь Лидера нации.
После этого Рахмон поинтересовался у Саидшо, женат ли он. После встречи властям Бохтарского района было поручено найти учителю истории спутницу жизни и помочь ему в проведении свадьбы.
Саидшо сказал, что встреча с президентом была незабываемой для него. "Я волновался во время выступления, президент стал расспрашивать меня о жизни и семье. Спросил, женат ли я? Я ответил, что нет. Потом он поручил руководству района решить вопрос о моей женитьбе. И вот на днях состоится моя свадьба", - говорит он.
Саидшо живет в большой семье в сельском джамоате "Сарвати истиклол" Бохтарского района, работает сельским учителем истории. После того, как местные власти принялись исполнять поручение президента и думали, кого же сосватать за Саидшо, молодой человек сказал, что хочет руки и сердца Марджоны – дочери его коллеги, учителя физкультуры. Парень говорит, что видел девушку однажды, когда она училась в медицинском колледже Курган-Тюбе и она ему безумно понравилась.

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