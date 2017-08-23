Ее звали Ырыскан — факты об экс-президенте Кыргызстана

23 августа 2017, 17:35 Комментарии

Sputnik разузнал семь фактов о Розе Отунбаевой - экс-президенте Кыргызстана, первой женщине-президенте в Центральной Азии и первой в КР, передавшей власть мирным путем.

1. Роза Отунбаева родилась 23 августа 1950 года в Оше. Ее отец Исак Отунбаев много лет был членом Верховного суда, а мать Салийка Даниярова работала учителем в школе. У Розы Исаковны есть старшая сестра Райхан, младшие сестры Гульмира, Жамалкан, Анара, Клара, Тамара и брат Болот.

© Sputnik / Сагын АльчиевРоза Отунбаева 7 апреля 2010-го возглавила Временное правительство. С июля 2010 года до декабря 2011-го была президентом Кыргызстана 2. При рождении девочку назвали Ырыскан. Когда ее отец поделился радостной новостью с друзьями, те сказали: "Ты учился в Москве, у тебя новое мировоззрение, хорошее образование, и ты назвал дочь старым кыргызским именем. Назови ее в честь Розы Люксембург (немецкий политический деятель. - Ред.), пусть она служит своему народу". Исак Отунбаев согласился с мнением товарищей, и в свидетельстве о рождении девочки появилось имя Роза.

3. Детство Отунбаевой прошло в Нарыне, здесь она начала учиться в русской школе имени Чкалова. Через 10 лет Исака Отунбаева по работе перевели в Ош. Роза окончила школу с отличием и поступила на философский факультет Московского государственного университета. Его она окончила с красным дипломом. Потом защитила кандидатскую диссертацию по немецкой философии, научные исследования для которой проводила в Восточной Германии.

4. В 1970-х Роза Исаковна работала преподавателем в Кыргызском государственном университете, была доцентом, заведующей кафедрой. Некоторые ее студенты стали учеными философами, политологами и историками. Среди них Шайлообек Дуйшеев, Аалыбек Акунов, Нур Саралаев, Нарынбек Алымкулов, Жамбила Самиева, Тынчтыкбек Чоротегин и другие.

5. Замуж Отунбаева вышла 1979 году. Ее муж был ученым, много лет работал в Академии наук. У пары родились дочь Карачач и сын Атай. По словам самой Розы Исаковны, в 1987 году супруги развелись.

© Sputnik / Сагын АльчиевРоза Исаковна передала власть законно избранному президенту Алмазбеку Атамбаеву и сегодня продолжает заниматься общественной деятельностью 6. Политическая и дипломатическая карьера Розы Отунбаевой началась в 1988 году. 7 апреля 2010-го она возглавила Временное правительство КР. С июля 2010 года до декабря 2011-го была президентом.

7. Роза Исаковна передала власть законно избранному президенту Алмазбеку Атамбаеву и сегодня продолжает заниматься общественной деятельностью. Руководит фондом "Инициатива Розы Отунбаевой", вносит большой вклад в углубление многочисленных культурных связей страны и развитие международных отношений.

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