Правительство: компания Penwell действительно подала иск в арбитраж по делу "Мегакома"

23 августа 2017, 17:17 Комментарии

Центр судебного представительства правительства КР сообщает, что подтверждает факт подачи компанией Penwell уведомления об арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), сообщает пресс-служба правительства.

В рамках обычной практики ввиду того, что спор с компанией Рenwell находится в процессе арбитражного производства, Центр судебного представительства воздержится от дальнейших комментариев по данному делу до завершения арбитражного производства.

Интересы Кыргызстана по вышеуказанному спору представляют Центр судебного представительства правительства КР и международная юридическая компания King & Wood Mallesons.

Напомним, компания Penwell является инвестором и кредитором "Мегакома" и претендует на компенсации в $200 млн в инвестиционном споре с Кыргызстаном.