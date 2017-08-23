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Правительство: компания Penwell действительно подала иск в арбитраж по делу "Мегакома"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444214-ru.html

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23 августа 2017, 17:17       Комментарии

Центр судебного представительства правительства КР сообщает, что подтверждает факт подачи компанией Penwell уведомления об арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), сообщает пресс-служба правительства.
В рамках обычной практики ввиду того, что спор с компанией Рenwell находится в процессе арбитражного производства, Центр судебного представительства воздержится от дальнейших комментариев по данному делу до завершения арбитражного производства.
Интересы Кыргызстана по вышеуказанному спору представляют Центр судебного представительства правительства КР и международная юридическая компания King & Wood Mallesons.
Напомним, компания Penwell является инвестором и кредитором "Мегакома" и претендует на компенсации в $200 млн в инвестиционном споре с Кыргызстаном.

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