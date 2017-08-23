Сапар Исаков имеет достаточный опыт работы на руководящих постах — Акенеев

23 августа 2017, 16:55 Комментарии

Руководитель аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков имеет достаточный опыт работы на руководящих постах. Такое мнение высказал эксперт Джумакадыр Акенеев.

Он отметил, что из-за слухов о том, что Исакова могут выдвинуть на пост премьер-министра, в его адрес полился шквал негатива.

"Думаю, что это участь любого человека, который будет занимать высокий пост. Сапар Исаков 12 лет работает на таких должностях, которые обязывали его быть ответственным. Во времена президентства Курманбека Бакиева он работал в правительстве вместе с Алмазбеком Атамбаевым. После, он занимал такую должность, благодаря которой имел возможность встречаться с главами других государств. Приобрел навыки руководителя", – полагает Акенеев.

Он также отметил, что сама работа премьер-министра больше организаторская.

"Есть большая надежда, если его, как и муссируют в обществе, назначат главой правительства, что он подойдет к решению многих вопросов неординарно. Что он приведет больше молодежи в работу кабмина, поднимет экономику страны, будет применять современные технологии. Полагаю, что в таком русле у него бы получилось справиться с работой руководителя", – добавил Джумакадыр Акенеев.

Помимо этого Акенеев сообщил, что в период политической борьбы используются все средства, в том числе и обливание грязью.

"Конечно же, если Сапар Исаков совершил что-то незаконное, то он, как и все другие люди, понесет наказание. Но, вряд ли, обвинения в его адрес сегодня обоснованы. Это лишь политическая борьба, где все средства хороши", – сказал он.