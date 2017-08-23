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В Гослесхозе рассказали из-за чего заповедник Сары-Челек может быть выведен из списка ЮНЕСКО

Источник:
http://kabar.kg/news/v-goslesk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444211-ru.html

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23 августа 2017, 16:40       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Заповедник Сары-Челек хотят вывести из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, потому что на его территории появились села. Об этом агентству "Кабар" сообщил директор Департамента охраны и использования природных ресурсов при Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства Алмаз Мусаев.
Отметим, что, по словам представителя "Сары-Челек келечеги", депутата местного кенеша Сатара Жакыбалиева, представители ЮНЕСКО приезжали в Кыргызстан и после ознакомления с текущей ситуацией в заповеднике внесли ряд замечаний на рассмотрение профильного ведомства — Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Также они попросили ликвидировать выявленные недостатки. В случае отсутствия реакции на данные замечания представители ЮНЕСКО сообщили, что рассмотрят вопрос исключения Сары-Челека из международной сети заповедников ЮНЕСКО.
"Во время визита представители ЮНЕСКО стали свидетелями ряда нарушений на территории заповедника, после чего направили обращение. Они рекомендовали провести работу по недопущению таких нарушений, в частности речь идет об использовании катеров на акватории озера. Если данный заповедник действительно будет исключен, то сама территория потеряет свой статус", - передают слова Жакыбалиева СМИ.
По словам Мусаева, еще с советских времен на территорию заповедника, общей площадью более 20 тыс гектаров, начали заселяться люди.
"Там появились села, которые с каждым годом увеличиваются. То есть, главный фактор нарушений в заповеднике – это люди. Людей по идее необходимо переселять. Идет захват территорий, подаются иски в суды, которые решаются достаточно долго", - сказал он.
Второй фактор, по словам Алмаза Мусаева - это туризм.
"Причем речь идет о неконтролируемом туризме. Слишком много людей приходит в заповедник, засоряют его и уходят. Стоит отметить, что у нас развивается внутренний тризм, в связи с чем в Сары-Челек многие жители приходят с казанами и готовят пищу. Третий фактор – это выпас скота в неположенном месте", - добавил чиновник.
Алмаз Мусаев сообщил, что Госагентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства будет выполнять рекомендации ЮНЕСКО по устранению проблем.
"Стоит отметить, что в заповеднике часто меняются директора, и при выявлении нарушений они начинают обвинять предыдущего", - сказал он.

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