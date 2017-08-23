На просьбу Назарова стать донором для дочери отозвались более 800 человек

23 августа 2017, 16:58 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На просьбу семикратного чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова стать донором для дочери, которая попала в ДТП и впала в кому, отозвались более 800 человек. Данной информацией он поделился на своей страничке в сети и поблагодарил всех, кто изъявил желание сдать кровь.

"Сейчас были в центре переливания крови, за два дня пришло более 800 человек, более 100 человек смогли сдать кровь. У многих по разным причинам кровь не взяли. Мы хотели сказать слова благодарности всем, кто откликнулся на нашу просьбу. Спасибо работникам центра переливания крови за терпение. Спасибо всем, кто хотел сдать кровь, но не получилось. Для Аделины крови достаточно, но если есть желание поделиться своей кровью во благо других — сдавайте, это спасет жизни больных. Аделина борется, всё будет хорошо. Большое спасибо! Да хранит нас Всевышний!" - написал он.

Напомним, 17-летняя дочь знаменитого боксера пострадала в аварии, которая произошла в ночь с 18 на 19 августа в центре Бишкека на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо. Столкнулись мотоцикл марки Suzuki и легковой автомобиль Toyota Passo.

Вследствие ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а девушка, которая ехала с ним, Аделина Назарова, была доставлена в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Водитель иномарки - девушка 32 лет - была госпитализирована с черепно-мозговыми травмами в Национальный госпиталь.

После ДТП Орзубек Назаров обратился к неравнодушным гражданам с просьбой сдать кровь для его дочери. Но главный врач БНИЦТО Алмаз Кубатбеков сообщал, что процедура по переливанию крови была проведена в первый же день, и информация о необходимости доноров распространилась ошибочно. Несмотря на это, желающие стать донорами приходили в центр и предлагали свою кровь.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Назарова еще не вышла из комы и находится под тщательным наблюдением главврача БНИЦТО.