Заседание ЦИК не состоялось из-за отсутствия кворума

23 августа 2017, 16:34 Комментарии

Заседание Центральной избирательной комиссии, назначенное на 15:30 23 августа, не состоялось.

К намеченному времени пришли Абдыжапар Бекматов, Назвали Арипов, Елена Джилкичиева. Позже явилась глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, которая сообщила об отсутствии кворума и перенесла заседание на 16:00. К этому времени пришел Кайрат Осмоналиев.

Однако в 16:20 стало известно, что трое членов Центризбиркома не могут явиться и заседание перенесено на 18:00.

Для кворума необходимо присутствие 7 членов ЦИК.