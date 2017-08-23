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Заседание ЦИК не состоялось из-за отсутствия кворума

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444208-ru.html

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23 августа 2017, 16:34       Комментарии

Заседание Центральной избирательной комиссии, назначенное на 15:30 23 августа, не состоялось.
К намеченному времени пришли Абдыжапар Бекматов, Назвали Арипов, Елена Джилкичиева. Позже явилась глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, которая сообщила об отсутствии кворума и перенесла заседание на 16:00. К этому времени пришел Кайрат Осмоналиев.
Однако в 16:20 стало известно, что трое членов Центризбиркома не могут явиться и заседание перенесено на 18:00.
Для кворума необходимо присутствие 7 членов ЦИК.

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