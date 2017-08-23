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Как в школе, которая трещит по швам, обучить детей четырех новостроек

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kak-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444206-ru.html

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23 августа 2017, 16:27       Комментарии

Вот уже четвертый год подряд жители новостройки "Ак-Бата" просят власти построить им школу. Единственная школа, которая есть в районе, принимает учеников с соседних новостроек, где также не хватает средних учебных заведений. В результате школу, рассчитанную на 198 человек, сегодня посещают 1,3 тыс. учеников.
По словам директора школы Нурии Алагушовой, желающих попасть в школу много, но они физически всех разместить не могут.
"В классе сидят по 40 человек. Дети ходят в школу в 4 смены. Сидят по три–четыре человека за одной партой. Для того чтобы всех уместить из кабинетов убрали все шкафы. Мы понимаем, что все должны получить образование, и делаем для этого все возможное", – рассказала Нурия Алагушова.
Школу посещают дети из новостроек "Адилет", "Дордой", "Ак-Жар" в связи с чем в этом учебном году в учреждении будут функционировать пять первых классов по 30–35 учеников в каждом. Но и этого недостаточно для того чтобы удовлетворить потребности всего села. Многие ребята с окраин вынуждены идти до школы пешком по 40 минут, так как ни автобусов, ни маршруток нет. А часть ребят и вовсе остаются без обучения из-за нехватки мест.
Инициативные родители, которые вот уже 4 года добиваются строительства школы в жилмассиве «Ак-Бата» По словам представителя квартального комитета жилмассива "Ак-Бата" Руслана Джумабекова, вопрос тянется несколько лет.
"Всю землю, предназначенную для школы, распродали. Мы к тогда еще мэру Кулматову и депутатам обращались, чтобы нам просто участок выделили, все остальное мы сделаем сами. Перед выборами все обещали помочь и решить вопрос, но после так никто и не приехал. Мы не просим денег, мы просим выделить землю. Вот уже четвертый год мы снова и снова обращаемся к властям с этой просьбой. Все говорят о подрастающем поколении, детях, образовании, а когда речь идет о конкретных мерах, все молчат", – жалуется Джумабеков.
Три года назад администрация школы нашла спонсора, готового профинансировать строительство нового трехэтажного здания. Земли не оказалось, и в итоге арабский инвестор уехал на свою родину. С тех пор местные жители не оставляют попыток получить землю.
"Сомневаюсь в качестве образования при таких условиях обучения. Мне жалко детей и учителей. Посещая иногда класс, мне – взрослому человеку тяжело дышать, когда столько народу в тесном помещении. Мы тоже подключились к решению этой проблемы. Кто, как не родители будут обивать любые пороги для того чтобы ребенок получил доступ к образованию. Но пока все усилия тщетны", – сетует мама школьника Салтанат Уразбаева.
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