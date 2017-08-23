Куда уйдут грантовые миллионы Казахстана? Ответ Минэкономики

23 августа 2017, 16:14 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Вчера в ходе IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017" между правительствами Казахстана и Кыргызстана было подписано детализированное соглашение по оказанию грантовой помощи казахской стороной в размере 100 млн долларов. Министерство экономики КР предоставило информацию о предстоящих расходах по использованию первого транша технической помощи.

Сообщается, что первый транш технической помощи на сумму 41 млн 38 тыс 96 долларов США предназначен для следующих органов:

- Государственная таможенная служба при ПКР – 3 млн 286 тыс 800 долларов;

- Департамент профилактики заболевания и госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения КР – 5 млн 199 тыс 463 долларов;

- Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения КР – 1 млн 863 тыс 523 долларов;

- Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи КР – 553 тыс долларов;

- Агентство противопожарной службы при МЧС – 749 тыс 621 долларов;

- Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР – 4 млн 622 тыс 486 долларов;

- Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР – 6 млн 166 тыс 281,7 долл.;

- Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности –15 млн 833 тыс 718,3 долларов;

- Государственное предприятие "НК "Кыргызтемиржолу" – 577 тыс 840 долларов;

- Департамент драгоценных металлов Минфина КР – 486 тыс 663 долларов;

- Государственное предприятие "Центр единого окна" при Министерстве экономики КР – 1 млн 698 тыс 700 долларов.

Отмечается, что 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербург были подписаны Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и Протоколы между Правительством КР и Правительством РК о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о техническом содействии.

По соглашению помощь предоставляется поэтапно, и в последующем она будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования.

На IV Экономического форума "Иссык-Куль 2017" соглашение было подписано министром финансов Казахстана Канатом Баедиловым и заместителем министра экономики КР Алмазом Сазбаковым.