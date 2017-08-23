В Бишкеке готовятся к празднованию Дня Независимости КР и Курман Айта

23 августа 2017, 16:25 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Сотрудники МП "Тазалык" готовятся к празднованию Дня Независимости КР и Курман-Айта, сообщили в столичной мэрии.

По их информации, на базе предприятия было изготовлено 20 шатров, в случае непогоды в день праздников они будут установлены на площади Ала-Тоо.

Также устанавливаются ограждения, демонтаж и покраска которых почти завершена. Во время празднования Дня Независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора.

Бригады сотрудников МП "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до поздней ночи.

Уважаемые горожане! Мэрия столицы призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу, уважать труд сотрудников МП "Тазалык" и доносить мусор до контейнерных точек.