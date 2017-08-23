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На площади Ала-Тоо на День независимости и Курман айт будут поставлены 20 шатровНа площади Ала-Тоо на День независимости и Курман айт будут поставлены 20 шатров

В Бишкеке готовятся к празднованию Дня Независимости КР и Курман Айта

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444204-ru.html

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23 августа 2017, 16:25       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Кабар/. Сотрудники МП "Тазалык" готовятся к празднованию Дня Независимости КР и Курман-Айта, сообщили в столичной мэрии.
По их информации, на базе предприятия было изготовлено 20 шатров, в случае непогоды в день праздников они будут установлены на площади Ала-Тоо.
Также устанавливаются ограждения, демонтаж и покраска которых почти завершена. Во время празднования Дня Независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора.
Бригады сотрудников МП "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до поздней ночи.
Уважаемые горожане! Мэрия столицы призывает всех горожан бережно относиться к муниципальному имуществу, уважать труд сотрудников МП "Тазалык" и доносить мусор до контейнерных точек.

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