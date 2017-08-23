На площади Ала-Тоо на День независимости и Курман айт будут поставлены 20 шатров

23 августа 2017, 16:18 Комментарии

Сотрудники "Тазалык" готовятся к празднованию Дня независимости Кыргызстана и Курман айта. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На базе предприятия было изготовлено 20 шатров, в случае непогоды в день праздников они будут установлены на площади Ала-Тоо.

Также устанавливаются ограждения, демонтаж и покраска которых почти завершена. Во время празднования Дня независимости планируется поставить более 20 контейнеров для мусора.

Бригады сотрудников "Тазалык" будут дежурить два дня подряд с утра до поздней ночи.