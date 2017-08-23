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Российская компания хочет установить подсветку на зданиях в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444202-ru.html

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В Бишкеке ссора между мужчинами закончилась гибелью одного

23 августа 2017, 16:10       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Руководство одной из светотехнических компаний России презентовало свои проекты на муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура", сообщила пресс-служба мэрии столицы.
Специалисты в области светодизайна продемонстрировали готовые проекты подсветки административных зданий, объектов культуры, жилых комплексов, инженерных сооружений и проекты уличного освещения во многих городах России.
Руководство МП согласилось рассмотреть возможность сотрудничества и предложить несколько столичных объектов для дальнейшей разработки мастер-плана по архитектурному освещению.
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