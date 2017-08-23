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В Бишкеке парень убил мужчину из-за словесной перепалки

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444200-ru.html

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Ссора переросла в убийство. 22-летний парень убил мужчину

23 августа 2017, 16:03       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Словесная перепалка между двумя мужчинами обернулась смертью одного из них.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 19 августа 2017 года примерно в 09:30 утра на одной из улиц Бишкека прохожие обнаружили труп мужчины в возрасте 40-45 лет с признаками насильственной смерти. Они сообщили об этом милиции и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
При проведении розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан уроженец Ошской области, 22-летний Н.у.Э.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) Уголовного кодекса КР и в настоящее время задержанный находится в СИЗО.
Со слов подозреваемого, причиной его поступка послужила ссора, в ходе которой он нанес тяжелые травмы погибшему и тот скончался.

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