В Бишкеке парень убил мужчину из-за словесной перепалки

23 августа 2017, 16:03 Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Словесная перепалка между двумя мужчинами обернулась смертью одного из них.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 19 августа 2017 года примерно в 09:30 утра на одной из улиц Бишкека прохожие обнаружили труп мужчины в возрасте 40-45 лет с признаками насильственной смерти. Они сообщили об этом милиции и на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При проведении розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан уроженец Ошской области, 22-летний Н.у.Э.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) Уголовного кодекса КР и в настоящее время задержанный находится в СИЗО.

Со слов подозреваемого, причиной его поступка послужила ссора, в ходе которой он нанес тяжелые травмы погибшему и тот скончался.