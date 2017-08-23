Секретарь Совета безопасности РФ Н.Патрушев посетил авиабазу "Кант"

23 августа 2017, 16:02 Комментарии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках кыргызско-российских консультаций по линии Аппаратов совета безопасности посетил российскую авиабазу "Кант". Об этом 23 августа сообщает пресс-служба Совета безопасности России.

В рамках визита Н.Патрушев встретился с секретарем Совета безопасности Кыргызстана Темиром Джумакадыровым.

Рассмотрены различные вопросы межведомственного взаимодействия в сфере безопасности в рамках декларации об укреплении союзничества и стратегического партнерства между РФ и КР, а также плана сотрудничества между Аппаратами советов безопасности двух стран.

В частности, обсуждены перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках реализации подписанного в июне 2017 года в Москве президентами двух стран межгосударственного договора о развитии ВТС.

"Большое внимание уделено вопросам, связанным с правовым положением граждан Кыргызстана, находящихся в России. Стороны обменялись мнениями по проблемам обеспечения национальной и региональной безопасности в Центрально-Азиатском регионе в современных условиях. Участники встречи затронули тему российско-кыргызского взаимодействия на антитеррористическом треке, а также многостороннего сотрудничества в этой области, в том числе в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.