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Новости Кыргызстана

Куда направят $41 млн, выданные Казахстаном Кыргызстану?Куда направят $41 млн, выданные Казахстаном Кыргызстану?В 2016 году в Кыргызстане 126 человек пострадали при несчастных случаях на производстве, из них 26 умерлиВ 2016 году в Кыргызстане 126 человек пострадали при несчастных случаях на производстве, из них 26 умерли

Помощь от Казахстана. Кому и сколько денег достанется из $41 млн (список)

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365224_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444198-ru.html

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Пострадавшие при пожаре в Терек-Сае получили гуманитарную помощь

23 августа 2017, 15:31       Комментарии

Техническая помощь от Казахстана направлена на реализацию мероприятий дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. В частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.
Напомним, 22 августа в ходе IV Экономического форума "Иссык-Куль – 2017" был подписан Детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану на сумму 41 млн долларов США между заместителем министра экономики КР Алмазом Сазбаковым и вице-министром финансов Казахстана Канатом Баедиловым.
Первый транш технической помощи на сумму 41 038 096 долларов США предназначен для следующих органов:
<li>Государственная таможенная служба при ПКР – 3 286 800 долл.;</li><li>Департамент профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения КР – 5 199 463 долл.;</li><li>Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения КР – 1 863 523 долл.;</li><li>Государственное агентство связи при ГКИТС КР – 553 000 долл.;</li><li>Агентство противопожарной службы при МЧС КР – 749 621 долл.;</li><li>Центр стандартизации и метрологии при МЭ КР – 4 622 486 долл.;</li><li>Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР – 6 166 281,7 долл.;</li><li>Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности –15 833 718,3 долл.; </li><li>ГП "НК "Кыргызтемиржолу" – 577 840 долл.;</li><li>Департамент драгоценных металлов Минфина КР – 486 663 долл.;</li><li>ГП "Центр единого окна" при МЭ КР – 1 698 700 долл.</li>
26 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурег были подписаны соглашение между правительствами КР и РК о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протоколы о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о техническом содействии.
По соглашению помощь предоставляется поэтапно.
В последующем помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования.

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