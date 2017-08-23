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Что нужно развивать в рамках ЕАЭС — итоги форума на Иссык-Куле

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444197-ru.html

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Узбекистан примет участие в Международном форуме в Кыргызстане

23 августа 2017, 15:40       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. Об итогах международного экономического форума "Иссык-Куль - 2017", который прошел в Чолпон-Ате, рассказала пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
В форуме приняли участие вице-премьеры стран ЕАЭС, а также председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Именно он перечислил шесть ключевых направлений деятельности, способствующих развитию и углублению евразийской интеграции:
<ul> <li>сближение уровней экономического развития стран ЕАЭС;</li> <li>формирование действительно общих рынков и борьба с препятствиями и ограничениями;</li> <li>цифровизация экономического пространства союза;</li> <li>создание транспортных коридоров и логистической инфраструктуры;</li> <li>внешнеэкономическое сотрудничество;</li> <li>"бытовая интеграция" - обеспечение гражданам стран ЕАЭС возможностей для реализации своего интеллектуального потенциала и профессиональных навыков;</li> <li>социальные гарантии и права.</li> </ul> Саркисян заметил: пример Кыргызстана уже показывает, что сближение уровней экономического развития стран альянса возможно. В целом все участники дискуссии сошлись во мнении, что вместе государства ЕАЭС действительно сильнее - экономически, материально, интеллектуально, на уровне стран, предприятий и отдельных людей.
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что, хотя страны объединения получили доступ на рынок в 180 миллионов человек, за него необходимо бороться.
"Это, казалось бы, благо - есть где развернуться. Но, с другой стороны, мы должны доказывать свою конкурентоспособность на этом рынке. Надо иметь конкурентоспособный товар, технологии. Это очень хороший стимул для того, чтобы постоянно развиваться", - поделился своим мнением Мамин.
Первый вице-премьер России Игорь Шувалов назвал в числе приоритетов работу по выявлению изъянов на рынках ЕАЭС и препятствий во взаимной торговле. Среди других важных аспектов, которые он озвучил, - заключение соглашений о зонах свободной торговли, обсуждение цифровой экономики.
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