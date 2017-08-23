Зачем Кыргызстану саммит по барсу, рассказал эколог Snow Leopard Trust

23 августа 2017, 15:52 Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Кыргызстане существует конфликт между развитием отдаленных местностей и защитой окружающей среды, заявил в ходе пресс-конференции международный координатор и старший региональный эколог проекта Snow Leopard Trust Костуб Шарма.

© Sputnik / Данияр СандыбаевМеждународный координатор и старший региональный эколог проекта Snow Leopard Trust Костуб Шарма Пресс-конференция, приуроченная к открытию Международного форума по сохранению снежного барса, проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По его словам, некоторые из высокопоставленных лиц Кыргызстана "считают, что защита экологии мешает экономическому развитию страны, а это вызывает большой конфликт".

"Надо прийти к пониманию между политическими лидерами, которые соберутся на форуме. Президент Алмазбек Атамбаев проводит этот саммит чтобы добиться баланса между экономикой и защитой экологии", - сказал эксперт.

Он рассказал и об отношении президента к браконьерам.

"Когда я встречался с Атамбаевым, он сказал мне: "Если кто-то направляют ружье на снежного барса, этот человек направляет ружье на свой народ". Это очень важное заявление, потому что оно подчеркивает взаимосвязь между сохранением дикой природы и благополучием местного населения", - пояснил Шарма.

В саммите примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного.

Снежный барс (илбирс) - один из символов республики. Охота на животное строжайше запрещена, так как оно занесено в Международную красную книгу и Красную книгу Кыргызстана, а также охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>

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