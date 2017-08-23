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Зачем Кыргызстану саммит по барсу, рассказал эколог Snow Leopard Trust

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444196-ru.html

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23 августа 2017, 15:52       Комментарии

БИШКЕК, 23 авг - Sputnik. В Кыргызстане существует конфликт между развитием отдаленных местностей и защитой окружающей среды, заявил в ходе пресс-конференции международный координатор и старший региональный эколог проекта Snow Leopard Trust Костуб Шарма.
© Sputnik / Данияр СандыбаевМеждународный координатор и старший региональный эколог проекта Snow Leopard Trust Костуб Шарма Пресс-конференция, приуроченная к открытию Международного форума по сохранению снежного барса, проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По его словам, некоторые из высокопоставленных лиц Кыргызстана "считают, что защита экологии мешает экономическому развитию страны, а это вызывает большой конфликт".
"Надо прийти к пониманию между политическими лидерами, которые соберутся на форуме. Президент Алмазбек Атамбаев проводит этот саммит чтобы добиться баланса между экономикой и защитой экологии", - сказал эксперт.
Он рассказал и об отношении президента к браконьерам.
"Когда я встречался с Атамбаевым, он сказал мне: "Если кто-то направляют ружье на снежного барса, этот человек направляет ружье на свой народ". Это очень важное заявление, потому что оно подчеркивает взаимосвязь между сохранением дикой природы и благополучием местного населения", - пояснил Шарма.
В саммите примут участие представители всех 12 стран ареала обитания животного.
Снежный барс (илбирс) - один из символов республики. Охота на животное строжайше запрещена, так как оно занесено в Международную красную книгу и Красную книгу Кыргызстана, а также охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Самое главное о снежном барсе можно узнать из инфографики Sputnik Кыргызстан>>
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