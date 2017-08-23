Исы Омуркуловы, Каныбеки Осмоналиевы... — когда твой тезка популярнее тебя

23 августа 2017, 15:56 Комментарии

Sputnik составил список известных в республике людей с одинаковыми именами и фамилиями.

1. Два Исы Омуркулова - политик и певец © Sputnik / Табылды Кадырбеков Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от фракции СДПК Иса ОмуркуловПолитик Иса Омуркулов родился в 1957 году в селе Горная Маевка Чуйской области. Он был мэром Бишкека, а в 2015 году избирался депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва от СДПК. Социал-демократ рассказал, что впервые увидел певца Ису Омуркулова в 2006 году на тое, где тот выступал, и познакомился с ним.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Артист Иса Омуркулов на концерте в честь Дня независимости КРЭстрадный певец Иса Омуркулов - молодой представитель кыргызского шоу-бизнеса. Он родился в 1995 году в селе Сары-Булак Чуйской области. Имя мальчику выбрала бабушка со стороны матери по совету отца Адахана Мадумарова - Кимсанбая (Омуркуловы и Мадумаровы дружат семьями). Артист не скрывает, что находится в хороших отношениях с известным тезкой и иногда советуется с ним.

2. Два Айбека Мусаева - журналист и тренер © Sputnik / Табылды Кадырбеков Тренер клуба "Жаш-Куч" Айбек Мусаев во время взвешивания спортсменовВ последние годы все больше отечественных бойцов занимают призовые места на соревнованиях в России. Многие из них тренируются в спортклубе, президентом которого является Айбек Мусаев. Тренер родился в 1983 году в городе Кызыл-Кыя Баткенской области. А недавно он увидел в Интернете публикацию журналиста Айбека Мусаева...

© Sputnik / предоставлено Айбеком МусаевымГлавный редактор ЭлТР Айбек МусаевГенеральный директор телеканала ЭлТР Айбек Мусаев родился в 1971 году в Нарыне. Он признается, что до недавних пор ничего не слышал о тренере Мусаеве.

3. Два Эркина Алымбекова - депутат и журналист © Фото / пресс-служба ЖК КР / Ашыркул ОморовДепутат Жогорку Кенеша V созыва от фракции "Ата Мекен" Эркин АлымбековПолитик Эркин Алымбеков родился в 1961 году в селе Жаны-Арык Иссык-Кульской области. Был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва, руководил Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. Скончался в прошлом году.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Журналист Эркин АлымбековЖурналист Эркин Алымбеков родился в 1984 году во Фрунзе. Работал в нескольких средствах массовой информации. С 2015-го трудился корреспондентом информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан, а в июле этого года стал шеф-редактором.

Он рассказал, как познакомился со своим тезкой: "В 2011 году убили моего знакомого Жаныбека Айдаралиева, работавшего диджеем на радио, и я организовал что-то вроде митинга возле здания парламента. Жаныбек погиб, потому что заступился за таксиста, а в убийстве обвинялся помощник одного из депутатов. Мне не хотелось, чтобы он ушел от ответственности благодаря своим связям... СМИ написали, что Эркин Алымбеков вышел на митинг, желая привлечь внимание властей к убийству диджея. Коллеги в одной из редакций рассказали, что им позвонил тогдашний депутат Эркин Алымбеков: мол, произошла ошибка, он не организовывал никаких митингов. Нардепу ответили, что речь о другом Эркине Алымбекове, - так он узнал о моем существовании. Позже мы познакомились, и он показался мне очень приятным, интеллигентным, образованным человеком. Жаль, что нам так мало довелось пообщаться".

4. Два Эльмирбека Иманалиева - акыны предоставлено Элмирбеком ИманалиевымНародный артист КР Эльмирбек ИманалиевАкын-импровизатор, народный артист КР Эльмирбек Иманалиев родился в 1978 году в селе Озгоруш Джалал-Абадской области. Он весьма известная личность в стране. С 1993 года участвует в республиканских и международных конкурсах и фестивалях.

© Sputnik / Жоомарт УраимовМолодой акын Эльмирбек Иманалиев на радио Sputnik КыргызстанЮный акын Эльмирбек Иманалиев родился в 2003 году. Родители назвали его Эльмирбеком в честь известного тезки, а дедушку его отца звали Иманаалы. В 2013 году после концерта Иманалиева "20 лет на сцене" мать Эльмирбека решила познакомить его с прославленным акыном. Когда последний услышал о тезке, очень обрадовался, но толпа поклонников не дала им поговорить. Потом мама мальчика через знакомых выяснила номер телефона Иманалиева и организовала сыну встречу с ним.

Сейчас младший Эльмирбек Иманалиев является членом общественного фонда "Айтыш" и участвует в состязаниях акынов-импровизаторов.

5. Два Каныбека Осмоналиева - политик и спортсмен © Фото / Пресс-служба ЖК КРДепутат Жогорку Кенеша V созыва Каныбек ОсмоналиевДоктор физико-математических наук и общественный деятель Каныбек Осмоналиев родился в 1956 году в селе Гулчо Ошской области. Был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва.

© Sputnik / Данияр СандыбаевЧемпион Олимпийских игр 1980 года Каныбек Осмоналиев в редакции Sputnik КыргызстанЧетырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион Каныбек Осмоналиев родился в 1953 году в Кеминском районе Чуйской области. О своем тезке он впервые услышал от ректора Чуйского университета Султана Мамбеткалиева.

"Каныбек байке тогда был ректором одного из вузов. Позже мы познакомились, встречались на различных мероприятиях. У нас хорошие отношения, я ценю в нем человечность и скромность. Нас часто путают. Когда он был депутатом, мне нередко приносили направленные ему письма, сообщения, просьбы о помощи", - говорит Осмоналиев.

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