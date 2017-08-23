Федерация профсоюзов Кыргызстана: председателя ведомства не отстраняли от должности

23 августа 2017, 15:14 Комментарии

Федерация профсоюзов Кыргызстана опровергает информацию, о том, что председатель ведомства Мирбек Асанакунов отстранен от должности.

По данным пресс-службы ФПК, Асанакунов продолжает исполнять свои обязаности главы ведомства.

"Председатель ФПК Асанакунов избран на заседании совета федерации в январе 2017. Действительно, 20 июня проводилось собрание, но решение об отстранении его с должности не принималось", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее члены федерации выходили на митинг с требованием отправить в отставку Асанакунова. Но затем стороны урегулировали конфликт.