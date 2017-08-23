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Федерация профсоюзов Кыргызстана: председателя ведомства не отстраняли от должности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/federa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444194-ru.html

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23 августа 2017, 15:14       Комментарии

Федерация профсоюзов Кыргызстана опровергает информацию, о том, что председатель ведомства Мирбек Асанакунов отстранен от должности.
По данным пресс-службы ФПК, Асанакунов продолжает исполнять свои обязаности главы ведомства.
"Председатель ФПК Асанакунов избран на заседании совета федерации в январе 2017. Действительно, 20 июня проводилось собрание, но решение об отстранении его с должности не принималось", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее члены федерации выходили на митинг с требованием отправить в отставку Асанакунова. Но затем стороны урегулировали конфликт.

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