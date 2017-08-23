Куда направят $41 млн, выданные Казахстаном Кыргызстану?

23 августа 2017, 15:35 Комментарии

Накануне в рамках IV экономического форума "Иссык-Куль 2017" подписан детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану на сумму $41 млн между заместителем министра экономики КР Алмазом Сазбаковым и вице-министром финансов Казахстана Канатом Баедиловым.

По данным Минэкономики, техпомощь от Казахстана направят на реализацию мероприятий дорожных карт по присоединению КР к ЕАЭС, в частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия.

Первый транш технической помощи на сумму $41 млн 038 тыс. 096 предназначен для следующих органов:

— Государственная таможенная служба при ПКР – $3 млн 286 тыс. 800;

— Департамент профилактики заболевания и госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения КР – $5 млн 199 тыс. 463;

— Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения КР – $1 млн 863 тыс. 523;

— Государственное агентство связи при ГКИТС КР – $553 тыс.;

— Агентство противопожарной службы при МЧС – $749 тыс. 621;

— Центр стандартизации и метрологии при МЭ КР – $4 млн 622 тыс. 486;

— Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР – $6 млн 166 тыс. 281,7;

— Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности –$15 млн 833 тыс. 718,3;

— ГП "НК "Кыргызтемиржолу" – $577 тыс. 840;

— Департамент драгоценных металлов Минфина КР – $486 тыс. 663;

— ГП "Центр единого окна" при МЭ КР – $1 млн 698 тыс. 700.

Помощь предоставляется поэтапно. В последующем она будет предоставляться в зависимости от согласованных смет.