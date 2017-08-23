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В Бишкеке будут введены новые правила размещения наружной рекламы

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444192-ru.html

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23 августа 2017, 15:20       Комментарии

БИШКЕК, 23.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура" сегодня состоялся круглый стол по вопросам размещения наружной рекламы и информации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
На встрече приняли участие вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев, начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев, а также представители национальной комиссии по госязыку и другие специалисты.
В ходе мероприятия заместитель начальника "Бишкекглавархитектуры" Болот Усубалиев представил участникам доклад о текущей ситуации, в котором рассказал о правилах и положении по размещению наружной рекламы и информации на территории Бишкека.
Участники отметили, что некоторые действующие вывески и аншлаги в столице нарушают требование Закона "О государственном языке", и разработанный проект поспособствует сокращению подобных фактов нарушения.
По мнению участников круглого стола, новые положение и правила также повлияют на упорядочение архитектурно-эстетического облика городской среды и сделают его более приятным.
По итогам встречи было принято решение внести предложения и замечания по положению и правилам размещения средств наружной рекламы в пятидневный срок.

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