Кыргызстан — эпицентр инициативы по сохранению снежного барса, - представитель проекта Snow Leopard Trust

23 августа 2017, 15:18 Комментарии

Кыргызстан - эпицентр инициативы по сохранению снежного барса. Об этом 23 августа на пресс-конференции в Бишкеке сообщил международный координатор и старший региональный эколог проекта Snow Leopard Trust Костуб Шарма. По его словам, форум по сохранению снежного барса проводится под председательством президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

По словам старшего международного советника и основателя глобальной тигровой инициативы Кешава Вармы, международный форум по сохранению снежного барса - альянс 12 стран и 50 организаций.

"Сам форум не только о сохранении снежного барса, он и о жителях, которые живут в высокогорных районах. Поэтому снежный барс - это лицо биоразнообразия экосистем этих 12 стран", - сказал он.

В Бишкеке 24-25 августа пройдет международный форум по сохранению снежного барса.