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Кыргызстан — эпицентр инициативы по сохранению снежного барса, - представитель проекта Snow Leopard Trust

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444191-ru.html

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23 августа 2017, 15:18       Комментарии

Кыргызстан - эпицентр инициативы по сохранению снежного барса. Об этом 23 августа на пресс-конференции в Бишкеке сообщил международный координатор и старший региональный эколог проекта Snow Leopard Trust Костуб Шарма. По его словам, форум по сохранению снежного барса проводится под председательством президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
По словам старшего международного советника и основателя глобальной тигровой инициативы Кешава Вармы, международный форум по сохранению снежного барса - альянс 12 стран и 50 организаций.
"Сам форум не только о сохранении снежного барса, он и о жителях, которые живут в высокогорных районах. Поэтому снежный барс - это лицо биоразнообразия экосистем этих 12 стран", - сказал он.
В Бишкеке 24-25 августа пройдет международный форум по сохранению снежного барса.

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