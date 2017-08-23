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В Бишкеке снова снесены незаконные строения (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

              

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444190-ru.html

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23 августа 2017, 15:31       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека произвело снос незаконных строений по улице Товарной 1 на территории рынка "Дыйкан Бишкек" с приведением земельных участков в первоначальное состояние.
Как сообщила пресс-служба мэрии, произведен снос следующих незаконных строений: столовая с навесом (8х6 м), 40-тонный контейнер с навесом под пищеблок (12х2,3 м), пристройка под столовую из пескоблока (10х2,5 м), 2-ярусная столовая из 2 контейнеров (5х5 м), столовая "Нури" из пескоблока (10х2,5 м), навес (7х10 м), торговые павильоны из пескоблока (14х3 м).
Снос незаконных строений проводился в рамках работы оперативного штаба мэрии города Бишкек по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов в городе Бишкек. Оперативный штаб был создан в начале 2017 года. В первом полугодии было более 2,3 тыс. незаконных объектов.

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