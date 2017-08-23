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Межрайонный суд признал недействительными подписные листы Текебаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365219_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444187-ru.html

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Жээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком Текебаевым

23 августа 2017, 15:06       Комментарии

Вчера, 22 августа, межрайонный суд города Бишкек поддержал решение Центризбиркома о признании недостоверными подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатуры Омурбека Текебаева. Об этом в Facebook сообщил юрист Канатбек Азиз.
Ранее ЦИК признал подписи в пользу кандидата недостоверными, ссылаясь на то, что для сбора подписей должны были быть использованы средства из избирательного фонда кандидата, а судя по выписке из банка, со счета фонда не было никаких отчислений. Таким образом, из-за финансовых нарушений все подписные листы признаны недостоверными.
Юристы кандидата пытались обжаловать решение в суде, но вчера межрайонный суд под председательством судьи Азиза Эшалиева признал постановление ЦИК законным.
Однако Канатбек Азиз считает незаконным и постановление, и решение суда по нему. Он напомнил, что Первомайский суд ранее отказал юристам Текебаева в выдаче паспорта, а нотариус и уполномоченный представитель по финансовым вопросам не могли встретиться с кандидатом. К тому же, добавил юрист, положение ЦИК признает действительность подписей фактом покупки подписных листов.
"В связи с этим у Текебаева не было никакой возможности, как и у его уполномоченного представителя, внести средства в избирательный фонд - это его личные средства, пожертвования и так далее. В связи с этим мы не оплатили подписные листы, которые, как они [Центризбирком] утверждают, мы закупали. Но интересным является то, что в положении ЦИК дополнительно установил требования о том, что достоверность признается покупкой бумаг (подписных листов), а мы эти бумаг покупали. Никаких доводов ЦИК вчера привести не могла, и только наша сторона говорила, больше всего убеждала суд в том, что ЦИК незаконно вынесла решение", - сказал он.
По его словам, эксперты ЦИК и ГРС признали недействительными 8 135 подписей из собранных 38 643 подписей, а значит, остальные 30 508 подписей действительны.
Отметим, кандидаты должны предоставить в ЦИК не менее 30 тысяч подписных листов.
"Скорее всего, ЦИК надеялась на то, что Омурбек Текебаев не сдаст тест, и на этом его права ограничат. Но тест был сдан, и оставалось единственное условие - это признание недействительными подписей", - считает юрист.
Он добавил, что сторонники Текебаева будут обращаться в международные правозащитные организации.

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