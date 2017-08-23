В Узгене начали строить новую школу

23 августа 2017, 14:58 Комментарии

ОШ, 23.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Узген начато строительство новой современной школы имени А.Навои на 526 мест. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Ошской области.

По данным пресс-службы, в церемонии закладки капсулы принял участие полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, депутат Жогорку Кенеша Нодирбек Каримов, представители местного самоуправления и местное население.

По Ошской области идет строительство 150 социально значимых объектов; в Узгенском районе идет строительство 39 школ, 6 из которых будут сданы в эксплуатацию к концу года.